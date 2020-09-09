شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن القبض على مقيم في مكة المكرمة .. وهذا ما وجدوه بحوزته عند اقتحام منزله ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمقيم عربي يمارس الدجل والشعوذة في أحد المباني بمكة المكرمة. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، «في العقد الخامس من العمر». Advertisements وأوضح أن المتهم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر عند اقتحام منزله . وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. *صحيفة عاجل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن القبض على مقيم في مكة المكرمة .. وهذا ما وجدوه بحوزته عند اقتحام منزله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.