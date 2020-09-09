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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني من أبناء هذه المحافظة يتعرض للتعذيب حتى الموت في هذه العاصمة العربية ( فيديو )

أقدم صاحب احد محلات الجوال في شارع القيادة بصنعاء، على تعذيب عامل داخل محله بطريقة بشعة حتى فارق الحياة في واقعة قتل هزت المجتمع اليمني. وطبقاً لمصادر إعلامية محلية فإن الشاب عبدالله الأغبري “١٩ عام” وهو من أبناء تعز تعرض للتعذيب على يد شخص يدعى عبدالله حسين السباعي صاحب محل جوالات، وذلك بمشاركة عدة أشخاص هم جميل دايل الجربة، ومحمد عبدالواحد الحميدي، ووليد سعيد العامري، ومنيف قائد المغلس. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: شاب يمني من أبناء هذه المحافظة يتعرض للتعذيب حتى الموت في هذه العاصمة العربية ( فيديو ) سعودية وكويتية تنتقمان من زوجهما بطريقة غريبة لكنها مؤلمة ماهي عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى شابة عربية مثلية تثير الغضب لأنها تزوجت من صديقتها ( 2 صور ) مشروب طبيعي ولذيذ جدا يضبط مستويات ضغط الدم، ويحمي الكبد من السموم كفيل سعودي يحول حياة مغترب الى جحيم ويبكيه من شدة القهر ( فيديو ) اشهر كاتب سعودي: الحرب في اليمن ستتوقف دون الحاجة لمساعدة أمريكا مدير المكتب الاعلامي يكشف نتائج الانفجار العنيف الذي استهدف موكب نائب رئيس الجمهورية نساء مسلمات يتبرجن ويتصرفن بشكل مستفز وغير لائق داخل المسجد الاقصى لهذا السبب طفلة خليجية واخوها المراهق يتسببان في مشكلة بين دولتين عربيتين ذبابة تفجر منزل وتحرق صاحب البيت الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس المجلس الانتقالي بعد وقوع هذه الكارثة المملكة تعتقل عدد كبير من الحراس يعملون في القصر الملكي وتودعهم السجن لهذا السبب تحذير هام.. من قراءة هذه الرسالة على ”واتس آب”! أصولها يمنية..عارضة أزياء إسرائيلية تصل إلى دبي لإجراء جلسة تصوير مشتركة مع عارضة أزياء إماراتية فضيحة تهز دوله عربية ... فتاتين تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل هذه الاطعمة تقتلك على سريرك مع زوجتك تجنبها..تعرف عليها خطيبة الصحفي الراحل “خاشقجي” تفجر مفاجأة عن طبيعة علاقتها به لأول مرة! Advertisements هل تعاني من الأرق.. إذًا إليك 9 أطعمة ومشروبات تساعدك على “النوم العميق” قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل) شاهد: خطيب “زين كرزون” يكشف سر انفصاله عنها لأول مرة.. ووظائف أسرته المرموقة ردًا على سجنه بسبب المخدرات شاهد.. ثعبان ضخم يصارع آخر للتنافس على أنثى ( فيديو ) خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة) بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو ) الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو ) شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار

طبيب أمريكي يحذر : عندما ترغب في النوم فلا تفعل هذا الشيء ابدا دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية وأضاف المصدر، أن المُتهمين الخمسة قاموا بتعذيب الشاب الأغبري لمدة 6 ساعات متواصلة؛ لاتهامه بالسرقة، غير أنه فارق الحياة. وأشار إلى أن المُتهمين قاموا بقطع شرايين المتوفي لزعم انتحاره، قبل أن يتم نقله إلى مستسفى يوني ماكس في شارع المطار, الذي حصلوا من خلاله على تقرير طبي بأن الشاب يانتحر. ولفت إلى أنه عند التحقيق تم مراجعة كاميرات المراقبة، وتبين أن الشاب تعرض للتعذيب حتى الموت.

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