شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ناطع بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، 09/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء.

Advertisements وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية شنت غارات على مواقع للمليشيا في مديرية ناطع. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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