شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تتوغل في الجوبة وتنهي معركة مدغل والدفاعات تحيد الطيران في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت قوات صنعاء، الاربعاء، تقدمها العسكري بخطى ثابتة لتطويق مدينة مأرب، اخر معاقل التحالف السعودي- الاماراتي، وسط انباء عن نجاحها في تحييد الطيران الحربي.

واكد مراسل وكالة شينخو الصينية في اليمن والمقرب من حزب الاصلاح سيطرة قوات صنعاء على منطقة كول رحبة – مركز مديرية رحبة- وتوغلها إلى وادي اللب في منطقة الجوبة مركز مديرية حريب، واخر المديريات الجنوبية للمركز الاداري لمأرب..

قد يهمك ايضاُ

Advertisements

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

كما أكد انضمام قبائل جديدة إلى صفوف من وصفهم بـ”الحوثيون” وهو ما سهل تقدم قوات صنعاء- حد قوله.

تتزامن هذه التطورات مع انباء عن استكمال قوات صنعاء تحرير مديرية مدغل على الطرف الاخر لمدينة مأرب.

في الاثناء، افادت مصادر قبلية بنجاح الدفاعات الجوية بتحييد طيران التحالف الذي كثف خلال الساعات الماضية غاراته في محاولة لإبطاء التقدم المتسارع لقوات صنعاء.

واكدت المصادر تمكن الدفاعات من اعتراض سرب طيران واجباره على مغادرة اجواء مأرب دون تنفيذ أي غارة جوية ، معتبرة هذه الخطوة قد تسرع عملية التحرير على غرر محافظة الجوف الذي لعب فيها تحييد الدفاعات الجوية للطيران دورا بارز باستكمال تحرير المحافظة.