شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب يسلم ممتلكات قيادي في صفوف التحالف لشقيقه تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلم محافظ مأرب علي محمد طعيمان ومعه وكيل وزارة الداخلية العميد زيد اليوسفي اليوم الأربعاء، ممتلكات العجي أحمد الطالبي أحد قيادات مرتزقة التحالف في مديرية ماهلية لشقيقه وكيل المحافظة ناصر أحمد الطالبي بتوجيهات من قائد الثورة.



وخلال التسليم بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية وقيادات السلطة المحلية والمكتب الإشرافي ومشائخ قبيلة مراد، أوضح المحافظ طعيمان أن تسليم ممتلكات العجي الطالبي المتمثلة في منزل ومحطة وقود ومحلات تجارية، يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بتسليم ممتلكات الفارين لأهاليهم وتطبيع الأوضاع في مناطق مراد..

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وأكد محافظ مأرب، أن السلطة المحلية ملتزمة بالحفاظ على ممتلكات المواطنين .. داعيا أبناء المديريات المحررة للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار.



من جانبه ثمن ناصر الطالبي المبادرة الكريمة لقيادة الثورة .. مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في نفوس أبناء قبيلة مراد عامة، داعيا المغرر بهم العودة إلى الصف الوطني.

