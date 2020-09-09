شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي "القذافي" الذي اعترفت جماعة الحوثيين بمقتله؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية الثلاثاء، بمقتل أحد أبرز قياداتها الأمنية في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن.

وقالت وسائل إعلام الجماعة إن المقدم "علي علوان محمد علوان" المعين من قبل سلطات الحوثيين أركان حرب الشرطة العسكرية في محافظة تعز، والملقب بالقذافي، قتل مع رفيقه "طارق حسن ناصر المعوضي" دون مزيد من التفاصيل.

وتداولت وسائل إعلام حوثية رسالة تعزية بعث بها وزير داخلية الحوثيين لأسرة "علوان" والذي ينحدر من مديرية حريب القراميش، في أطراف محافظة مأرب.

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ولم توضح المصادر مكان مقتل القيادي الحوثي والذي يرجح أنه قتل خلال المعارك التي تشنها الجماعة في محاولة للتقدم نحو محافظة مأرب.

ويرتبط اسم "علوان" بسجل إجرامي في محافظة تعز، إذ كان يتولى ملف الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات لصالح الحوثيين في المحافظة وفقا لما تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.