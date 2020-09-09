تفاصيل تقدم قوات الجيش في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت القوات المسلحة المسنودة برجال المقاومة صباح اليوم الأربعاء من تحرير منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي محافظة الجوف، عقب مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.



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وذكر مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وصلت إلى منطقة “شهلا” بعد تحريرها منطقة النضود ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأضاف العميد بن راسية أن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل شنت صباح اليوم الأربعاء هجوماً واسعاً في صحراء النضود بمحافظة الجوف لاحقت فيها عناصر المليشيا الانقلابية وأوقعت العشرات منهم بين جريح وأسير، ومازالت أعداد منها تحت الحصار ونيران أبطال الجيش.

وأوضح قائد اللواء 101 أن أفراد القوات المسلحة تمكنوا من استعادة آليات ومعدات ثقيلة منها أطقم قتالة وعيارات متوسطة وخفيفة ومعدات أخرى تستخدم في شق الطرقات، إضافة إلى احراق عدة آليات عسكرية أخرى تابعة للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران