شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي قيادي حوثي مصرعه خلال مواجهات مع الجيش في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي "علي علوان" الملقب بـ"القذافي" قتل في جبهة ماهلية بمأرب.

وأكدت المصادر أن علوان يعد من أبرز القيادات الميدانية في صفوف المليشيا.

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