قوات الجيش تأسر العشرات من مسلحي المليشيا في الجوف (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف سقط العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي في أسر قوات الجيش بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن جبهة العلم في المحافظة شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا. وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا. Advertisements كما تمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من مسلحي مليشيا الحوثي. وحققت قوات الجيش تقدما كبيرا باتجاه مديرية الحزم مركز المحافظة

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