شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تُحرر موقع "الشهلا" وتحاصر الحوثيين بـ"النضود" في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الجوف - الخليج 365

حررت القوات الحكومية، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في الجوف.



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وذكرت مصادر ميدانية، أن أفراد القوات الحكومية ورجال القبائل حرروا موقع "الشهلا".

وأشارت إلى أنه "يتم -في الأثناء- محاصرة الحوثيين المتمركزين في جبل "النضود"، من عدة اتجاهات".

وبحسب مراقبين، فإن "تحرير الموقعين، يعني أن الطريق باتت سالكة باتجاه "بير المرازيق"، ثم الحزم عاصمة الجوف".