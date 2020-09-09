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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تُحرر موقع "الشهلا" وتحاصر الحوثيين بـ"النضود" في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الجوف - الخليج 365
حررت القوات الحكومية، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في الجوف.
وذكرت مصادر ميدانية، أن أفراد القوات الحكومية ورجال القبائل حرروا موقع "الشهلا".
وأشارت إلى أنه "يتم -في الأثناء- محاصرة الحوثيين المتمركزين في جبل "النضود"، من عدة اتجاهات".
وبحسب مراقبين، فإن "تحرير الموقعين، يعني أن الطريق باتت سالكة باتجاه "بير المرازيق"، ثم الحزم عاصمة الجوف".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تُحرر موقع "الشهلا" وتحاصر الحوثيين بـ"النضود" في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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