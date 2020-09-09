شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف بالمدفعية مجمع مصانع إخوان ثابت وحي منظر بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت المليشيات الحوثية - الموالية لإيران -، بالقذائف المدفعية مجمع مصانع إخوان ثابت بمدينة الحديدة، وحي منظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب المدينة.

Advertisements وقالت مصادر محلية: إن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، مجمع مصانع اخوان ثابت، وحي منظر الشعبي في ساعات النهار. وأضافت المصادر أن قصف المليشيات أحدث اضرارًا في المجمع، وتسبب بخلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين في حي منظر. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية باستهداف المنشآت الحيوية والأحياء السكنية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف بالمدفعية مجمع مصانع إخوان ثابت وحي منظر بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.