شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش يكشف تفاصيل الضربة الموجعة التي تلقاها الحوثيون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء استعادة عدد من المواقع العسكرية كانت تحت سيطرة الحوثيين في محافظة الجوف.



وقال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي "إن قوات الجيش استعادت منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة الى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و"قرون الهنادية، وجبال "عرفّان" والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي".



وأوضح في تصريح صحفي "انه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من قطع خطوط امداد مليشيات الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا".



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وأضاف " المواجهات كبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها" بحسب تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة.



وأفاد مجلي "أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة".

وأكد مجلي أن جماعة الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل الامر الذي دفعها الى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.