شكرا لبحثكم عن خبر قراراً جديداً من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجوازات اليمنية للمغتربين لديها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ مركز التأشيرة الوطني National Visa Center في الولايات المتحدة الأمريكية برفض الجوازات اليمنية الصادرة من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين، والصادرة منذ منتصف عام ٢٠١٦ حتى الآن. ويطلب استبدال الجواز بجواز آخر صادر من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية.

وقالت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني"، إن مركز التأشيرة الوطني في أمريكا طلب استبدال جميع الجوازات الصادره من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والصادرة منذ منتصف عام 2016، بجوازات أخرى جديدة صادرة من المناطق المحرره والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.



وأضاف أنه أصبح لزاماََ على كل من لديه معاملة تحرى الحصول على جواز من المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لاستكمال إجراءات المعاملة في مركز التأشيرة الوطني وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج.

وتلقى مجموعة مغتربين يمنيين رسائل من المركز تطالبهم بتصحيح جوازاتهم واستخراجها من السلطة الشرعية للبلاد .