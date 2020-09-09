شكرا لبحثكم عن خبر زاروا منزله فلم يجدوا سوى غرفه لاتصل اليها الشمس.. إحتقار العاقل لبائع الأيسكريم الذي أحرق نفسه كان سبباً في ذلك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة عن حادثة بائع الايسكريم حميد الحبيشي الذي أحرق نفسه بالمدينة القديمة ان استهتار العاقل به كانت سبباً في،ذلك وقد وجه له عدة ملاطيم.

وتقول المصادر انهم ذهبوا لزيارة منزلة المتواصع وقدموا للأسرة سلتين غذائية مكتملة سلة من فاعلين 200 سعودي و15 ألف وسلة غذائية ومبالغ مالية كون الاسرة بحالة صعبة ولا يوجد من قدم لها أي مساعدة بحسب كلام الزوجة .



واوضحت المصادر انهم زاروا منزل الحبيشي الذي وجدوه عبارة عن غرفة واحدة بدروم لا تعرف أشعة الشمس ومطبخ وحمام متلاصقين لا يتجاوز عرضهما مترين ولم يستطعيوا المكوث في الغرفة لوبائها والكتمة .

واضافوا ان الأم و إبنتها لايفارقها البكاء التي لم يتجاوز عمرها أربع سنوات بكلام عفوي بأن والدها أحرقوه وما جابوا له غاز .

وذكرت زوجته بأن العاقل دائما يستحقره ويهدده أمام الناس حتى أنه قام بصفعه قبل أشهر أمام الناس وحين راح زوجها ليشتكي به لم يجد من ينصف له وأنه يتم معاملة زوجها كلاجئ ونازح وليس كما يعامل بقية الجيران .

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واشاروا أنهم ذات مره حاولوا الاحتجاج بعد إحراق الحبيشي لنفسه قام العاقل بإخراج مسلحين ورموا عليهم وابل من الرصاص ولا صوت يعلوا فوق صوت العاقل هنالك .

وافادت مصادر ان الحبيشي ذكر انه احرق نفسه من باطل العاقل لانه دائما يعامله بسخرية وإستحقار وأنه قد لطمه قبل أشهر وايضا يتعنت بعدم مساواته بالآخرين حيث قد قام بتقديم شكوى ضده لعدة جهات الئ العاقل الاخر والامن ومبنى المحافظة لكنه لم يجد من ينصف له أو الاخذ بحقه .

وكشف لهم الحبيشي بأن كان بدون غاز وقال له اعطتني غاز أنت وعدتني أنك ستعطيني هذه المرة قال له مافيش لك حاول معه بأنه بدون غاز وبأنه بحالة قال له عاتجيب له غاز والا أحرق نفسي فرد العاقل روح حرق نفسك وأنا عليا أجي أدفنك !!

وذكر الحبيشي انه ذهب لشراء نصف دبة بلادي وقال وعدت لأخوف العاقل بالبترول لعله يعطيني فقمت بسكب البترول وتخويفه لعله يصرف لي لاني تعبت لشرائها من السوق السوداء لأن الايسكريم هذه الايام مافيش عمل كون المدارس مغلقة وفي الشارع بالكاد تجمع قوت يومك ولم أجد نفسي الا وأنا أحرق وأنا كنت مقهور منه ومن تعامله معي لعله يتعاطف معي ويعاملني بلطف لكن حتى وأنا أحرق لم يقم بإطفائي بل كان يقول أهرب من أمامي عاتحرقني، بعدها دخلت في غيبوية حتى اليوم الثاني وأجد نفسي هنا .

وطلب من الجميع بإن يلتفتوا الى أهله الذي ليس لديهم احد سواه حيث بأن لدي طفلين صغيرين وولد وبنت أعولهما أيتام أولاد زوجتي التي معها بعد أن توفي والدهما .