شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي بين وهم الانتصار وحقيقة الانهيار (فيديو) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

درجت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تسويق الوهم والتسويف بانتصارات وتقدمات وهمية هي في الأساس خروقات وتسللات يجترحها عناصرها في هذه الجبهة اوتلك, لكنها بذلك تسعى من خلال هذا التسويف الى إيهام مناصريها بالزج يمزيد من العناصر المخدوعة الى المحارق التي تفتهلعا في كافة الجبهات.

وتؤكد الأرقام المهولة لضحايا عناصر المليشيا التي تساقطت تباعا في كافة جبهات الجوف ومأرب والبيضاء حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا في المواجهات ناهيك عن الخسائر المادية التي تكبدتها من العربات والأليات العسكرية.

وتذكر جردة حساب غير نهائية أو ما تم التوافر عليها حتى الآن, سقوط أكثر من 3 آلاف و500 قتيل وجريح وأسير في معارك الجوف ونهم شرق صنعاء، وفي جبهات المخدرة وصرواح غربي مأرب، بينهم العشرات من القيادات الميدانية التي منحتها الميليشيا رتبًا عسكرية رفيع الى جانب تكبد المليشيا خسائر كبيرة في المعدات القتالية بشكل يومي في مختلف الجبهات، سواء خلال المعارك المباشرة مع قوات الجيش أو بغارات لطيران التحالف التي تستهدف مواقع وتعزيزات الميليشيا.

هذه الإحصائيات لا تعكس خسائر المليشيا وحسب بل وتدحض ادعاءاتها بتحقيق انتصارات وهمية لا تمت الى واقع المعارك المتواصلة التي مزقت صفوفها خرقا وذلك بجبهات القتال في محافظتي الجوف ومأرب.

في المقابل, حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، انتصارات في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لا تزال “تسوق الوهم” لعناصرها بأنها تحقق تقدما للزج بالمزيد منهم إلى جبهات القتال.

فقد تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الثلاثة الأيام الماضية من إحراز تقدمات كبيرة في جبهات صرواح والجوف والبيضاء، سيطرت إثرها على مناطق استراتيجية وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الحوثية في عدة مواقع مهمة.

وحتى مساء اليوم الأحد، كانت المعلومات التوافرة من جبهات القتال تؤكد تواصل قوات الجيش تقدمها، صوب قرية بئر المرازيق، شرقي مدينة الحزم (عاصمة الجوف). وقد تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا في جبهتي النضود والعلم، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا بينهم “محمد ناصر الصوفي” قائد الميليشيات في جبهة العلم، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.

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وأكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أن الميليشيات الحوثية “تعيش حالة انهيار واسع وغير مسبوق”، لافتاً إلى أن المعارك ما تزال مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وسط تقدم مستمر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران التحالف.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية أيضاً في جبهات نجد العتق بمديرية نهم (شرقي صنعاء) وقانية وهيلان وصرواح والمخدرة والضالع، لافتاً إلى أنها تواصل استهداف واستنزاف الميليشيا في تلك الجبهات.

وعلى الرغم من خسائر ميليشيا الحوثي المستمرة, إلا أنها تواصل ممارسات تضليل عناصرها بالتسويق إعلامياً لانتصارات وهمية تحققها للتغطية على خسائرها البشرية الكبيرة وهزائمها مؤخراً.

ذوكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في عدة تغريدات له على موقع “تويتر” أن ميليشيات الحوثي “تسوق الوهم، والحقيقة أنها تعيش حالة انهيار غير مسبوقة بعد استنزافها في معارك مفتوحة في جبهات مأرب والجوف والبيضاء” وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد سقوط المئات من عناصرها، بينهم قيادات في الصف الأول، وتدمير المئات من العربات المدرعة والآليات والأطقم.

ولفت الإرياني إلى أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية “يحققون انتصارات خلال 48 ساعة الماضية ويتمكنون من صد هجمات” الحوثيين حيث قاموا بتحرير مناطق واسعة في جبهات شرقي مدينة الحزم، وجبهات نجد العتق بمديرية نهم وقانية وهيلان وصرواح والمخدرة والضالع.

وأضاف: “في محافظة الجوف تمكن الجيش والمقاومة من تحقيق تقدم نوعي بعد تحرير منطقة جبال الصبائغ والمواقع المحيطة بها، وقرون الهنادية، وجبل عرفان، وقرن الكدادي، ومختم الحبيل، والاقتراب من قرية بئر المرازيق، وقطع خطوط الإمداد على ميليشيا الحوثي في جبهتي النضود، والعلم بعد تحرير جبل حويشان”.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني قد نشر مقطع فيديو لرئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وهو يطلع على سير المعارك الميدانية في محافظة الجوف. وأكد أن المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال ستستمر حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن.

فيديو للمواقع التي حررها الجيش الوطني، الجمعة، في جبهة الجوف.