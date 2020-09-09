شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغيرون أسماء المدارس لأخرى "إيرانية" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أصدرت تنظيم الحوثي اليوم الإثنين، قراراً يتضمن بتغيير أسماء المدارس الأهلية والخاصة في مناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" الإلكتروني أن القرار الموقع من قبل المدعو عبدالله النعمي المعين من قبل الحوثي وكيلاً لوزارة التربية، اشتمل في بنده الأول على تغيير مسمى المدارس الأهلية ذات المسمى الأجنبي أو العربي أو تلك التي تحمل اسم دولة من دول التحالف.
وأشار تربويون إلى أن القرار يعني استهداف أسماء عشرات المدارس، بعضها بأسماء دول أو شخصيات عربية، أسوة بقرارات سابقة بتغيير أسماء تاريخية، عربية وإسلامية، لمدارس حكومية بأسماء شخصيات تعتبرها الميليشيا الموالية لإيران مقدسة وفقاً لمعتقدها.
وتعمل ميليشيا الحوثي منذ استيلائها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر (أيلول) 2014، على تكثيف أنشطتها في إجبار مؤسسات الدولة والمواطنين على الانخراط في رؤاها المستوردة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يغيرون أسماء المدارس لأخرى "إيرانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.