شكرا لبحثكم عن خبر “المشاط” يعترف.. ما أصابنا في البيضاء خسارة كبيرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية بوفاة أحد محافظيها موضحةً أن سبب وفاته كان مرضا عضالا ألم به .

وبعث مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين برقية عزاء ومواساة في وفاة محافظ محافظة البيضاء علي محمد المنصوري إثر مرض عضال ألم به ، حد قوله.

وأشار المشاط إلى أن” الشيخ علي المنصوري” كان له موقف واضح ورافض للتحالف العربي ..ؤكدا أن رحيله مثل خسارة كبيرة على محافظة البيضاء .

وكانت مصادر عسكرية تحدثت في وقت سابق عن مقتل الشيخ المنصوري جراء تأثره بإصابة تعرض لها خلال معارك مع القوات الحكومية في محافظة البيضاء.