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"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020:

 

- سفينة مساعدات إنسانية إماراتية لأهالي الساحل الغربي ترسو بميناء المخا

 

https://www.elyamnelaraby.com/500146

 

التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

 

https://www.elyamnelaraby.com/500142

 

العرادة يناقش مع فريق وزارة المياه آلية مواجهة كوارث التغيرات المناخية

 

https://www.elyamnelaraby.com/500136

 

-  ‌‏الإرياني يحذر من استغلال الحوثيين لظروف الناس

 

https://www.elyamnelaraby.com/500131

 

 

البحسني يبحث مع الخبير المصري الدكتور الربّان محمد الحداد سُبل تطوير الاقتصاد  بالمحافظة

 

https://www.elyamnelaraby.com/500126

 

-  "صغير" يطّلع على الانتصارات التي تحققها قوات الجيش في محافظة الجوف

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https://www.elyamnelaraby.com/500124

 

لملس يناقش مسودة الخطة الأمنية للعاصمة عدن

 

https://www.elyamnelaraby.com/500107

 

المقاومة والجيش يستهدفان تعزيزات الميليشيا الحوثية غرب الفاخر بالضالع

 

https://www.elyamnelaraby.com/500078

 

خسائر مأرب "الغير متوقعة" تفجر الصراع بين زعيم الحوثيين وأقاربه

 

https://www.elyamnelaraby.com/500074

 

بالسيطرة على مناطق جديدة.. الجيش يقطع خط إمداد الميليشيا ويحاصرها في الجوف

 

https://www.elyamnelaraby.com/500071

 

بقذائف الهاون.. مليشيات الحوثي تستهدف مصانع إخوان ثابت بالحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/500065

 

بعد اختطاف 50 ناشط في صنعاء.. ميليشيا الحوثي تمنع إغاثة 11 ألف أسرة يمنية

 

https://www.elyamnelaraby.com/500063

 

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