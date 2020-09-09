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يزيد بن سلمان - شبوة - معجزة مكتوبه داخل أذن طفل يمني .. صورة

اكتشفت اسرة يمنية بالصدفة أن لفظ الجلالة (الله) مكتوب داخل اذن أحد أطفالها. ونشرت هذه الأسرة صورة اذن الطفل ويدعي (نايف فؤاد) 13 عاما، من أبناء محافظة إب وسط اليمن, حيث يظهر لفظ الجلالة واضاحا بتشكيلة الأذن من الداخل.



وقال احد افراد الأسرة انه تم تصوير الطفل بدون قصد, وعند مشاهدة الصورة فيما بعد اتضح أنه مكتوب اسم الله بشكل واضح.

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