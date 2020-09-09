شكرا لبحثكم عن خبر أول مهمة لقائد قوات التحالف الجديد في اليمن .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

زار القائد الجديد لقوات التحالف العربي في اليمن، امس الاثنين، القوات على الحدود السعودية مع اليمن.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية وقائد القوات المشتركة المكلف التقى “خلال زيارته للوحدات المرابطة بالحد الجنوبي، قادة الوحدات الميدانية ومنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.



واطلع الفريق الأزيمع على موقف “سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

وكانت االسعودية أعلنت قبل أيام عن “الأزيمع” قائداً للقوات المشتركة في اليمن بدلاً من الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد مع التحقيق معه في إطار قضية “رصد تعاملات مالية مشبوهة”.