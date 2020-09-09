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السفير البريطاني يتحدث عن اتفاق لوقف الهجوم الحوثي على مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على ضرورة إنهاء الهجوم الحوثي على مأرب، وتنفيذ اتفاق الرياض.

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وأضاف في تغريدة على "تويتر" "‏اتفقت مع رئيس مجلس النواب ‎على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن، وإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، الذي أدى إلى فقدان الأرواح غير مبررة"

واضح أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك.  

وكان البركاني أكد للسفير البريطاني أن ‏الحكومة الشرعية تواجه ضغوطاً لتجميد اتفاق ستوكهولم في ظل إصرار الحوثيين على خيار الحرب ورفض السلام، ومواصلة التصعيد العسكري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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