شكرا لبحثكم عن خبر عم زعيم الحوثيين يكشف عن خسارة فادحة في مأرب.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، مقتل قيادي بارز في الجماعة في المعارك الدائرة بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
ونعى عبد الكريم أمير الدين الحوثي وزير داخلية الحوثيين في بيان مقتل القيادي الحوثي "علي علوان محمد علوان" أركان نجدة الحوثيين في تعز واصفاً مقتله بالخسارة الفادحة. كما نعاه "مهدي المشاط" رئيس مجلس السياسي التابع للجماعة ومحافظ تعز المعين من قبل الحوثيين "سليم مغلس".
وقتل مئات الحوثيين بينهم قيادات بارزة خلال الأيام الماضية في المعارك العنيفة التي تشهدها المحافظة النفطية.
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