شكرا لبحثكم عن خبر البركاني: نواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جدّد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، تأكيده بأن الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم الموقع مع الحوثيين، في ظل استمرار المواجهات بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

واتهم البركاني، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون، الحوثيين بالإصرار على خيار الحرب ورفض السلام.

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كما نوّه إلى كارثة "خزان صافر" النفطي، الذي يوشك على الانفجار في البحر الأحمر، داعياً المجتمع الدولي للعمل على سرعة معالجة الخطر وتفادي الكارثة.

وكان رئيس البرلمان أكّد، خلال لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث نهاية أغسطس الماضي، أن الشرعية تواجه ضغوطاً داخلية شديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم أو إلغاءه نهائياً، بعد أكثر من 20 شهراً على توقيعه بين الحكومة والحوثيين.