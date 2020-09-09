فلكي يمني يحذر مما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
توقع الفلكي اليمني محمد عياش اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على 16 محافظة خلال الـ72 الساعة القادمة.
وأوضح عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن المحافظات التي ستهطل عليها الأمطار الرعدية هي صنعاء، ذمار، عمران ، المحويت ، حجة ، صعدة ، ريمة ، إب ، تعز ، الضالع ، مأرب ، البيضاء ، شبوة ، أبين ، لحج ، الحديدة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في أحدث نشراته هطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية.
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