شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر مما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع الفلكي اليمني محمد عياش اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على 16 محافظة خلال الـ72 الساعة القادمة.

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وأوضح عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن المحافظات التي ستهطل عليها الأمطار الرعدية هي صنعاء، ذمار، عمران ، المحويت ، حجة ، صعدة ، ريمة ، إب ، تعز ، الضالع ، مأرب ، البيضاء ، شبوة ، أبين ، لحج ، الحديدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في أحدث نشراته هطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية.