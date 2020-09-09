البحسني يبحث مع الخبير المصري الدكتور الربّان محمد الحداد سُبل تطوير الاقتصاد  بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، الخبير البحري المصري الدكتور الربّان محمد الحداد، الاستشاري الاقتصادي رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، الذي اطلع المحافظ على تجربته الاقتصادية في عدد من الدول العربية، ونظرته المستقبلية لاحداث تنمية في مختلف الجوانب في حضرموت.

وعبّر المحافظ عن رغبة قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في الاستفادة من تجربة الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد الحداد، وتقديم المشورة اللازمة فيما يخص مختلف الجوانب الاقتصادية للتنمية في حضرموت والنظرة المستقبلية للشأن التنموي الحديث. Advertisements وقدّم المحافظ للخبير المصري، طلباً لزيارة حضرموت في أي فرصة لبحث وتدارس سبل تطوير الواقع الاقتصادي التنموي. واعرب الدكتور الحداد عن شكره لهذه الدعوة، واستعداده لزيارة حضرموت في أقرب فرصة. وقام الخبير المصري الدكتور الربّان محمد الحداد بمنح الأخ المحافظ شهادة الرئاسة الفخرية للجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية تقديراً لجهوده في تطوير الاقتصاد البحري بمحافظة حضرموت.

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