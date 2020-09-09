شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يناقش مسودة الخطة الأمنية للعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الخليج 365 - متابعات عقد محافظ عدن أحمد حامد لملس، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الأمنية بالعاصمة عدن.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الأمنية، أبرزها تقييم الحالة الأمنية في العاصمة ومناقشة مسودة الخطة الأمنية لكل وحدات الجهاز الأمني بالمحافظة. وأشاد المحافظ لملس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مناطق ومديريات عدن من خلال مكافحة الجريمة ورصد الأعمال الخارجة على القانون وضبط مرتكبيها. Advertisements وشدد لملس على ضرورة مضاعفة تلك الجهود وتنسيق العمل الأمني بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في إطار محافظة عدن ومع المحافظات المجاورة. وأكدت اللجنة الأمنية على استمرار حملة منع الدراجات النارية. وشهد الاجتماع مناقشة وطرح عدد من المقترحات المعززة لأمن واستقرار العاصمة عدن والخروج بعدد من القرارات والتوصيات.

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