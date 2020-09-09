شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة غير متوقعة في انتظار محمد بن زايد خلال زيارته المرتقبة لواشنطن.. وقطر تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي القطري عبد الله العذبة عن لقاء مرتقب بين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في واشنطن.

وقال مدير عام المركز القطري للصحافة في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: “هناك شفاعة للسماح لولي عهد إمارة أبوظبي بدخول واشنطن بحجة التوقيع على “معاهدة” مع حليفه نتنياهو”.

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واستدرك “العذبة” قائلًا: “لكن حقيقة الأمر هو السماح للقوي ميز بلقاء تميم بن حمد أمير دولة قطر هناك؛ ليقبل أمير قطر إعادة العلاقات مع الإمارة وتوابعها قبيل الانتخابات الأمريكية يا إخوان”.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في حفل في البيت الأبيض، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحضور نتنياهو وابن زايد، وفقًا لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .

مفاجأة في انتظار محمد بن زايد

وكان العميد السابق بالمخابرات القطرية “شاهين السليطي” قال في تغريدات سابقة إن قطر لم تكن ضمن برنامج جولة المستشار الأمريكي وصهر ترامب جاريد كوشنر. التي أطلقها بعد وصوله العاصمة الإماراتية على رأس أول طائرة إسرائيلية.

وأوضح”ولكن وبعد زيارته إلى الرياض استمع من ولي عهد آل سعود رغبته في حل الأزمة الخليجية لأنها طالت وطولت ويبحث عن حل للخروج من هذه الأزمة وحرب اليمن وطلب منه تنشيط وساطة أمريكا والكويت”.

وتقود الكويت وساطة للحل وإنهاء الأزمة الخليجية لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون بسبب تمسك الإمارات والسعودية بمواقفهما.

ومنذ يونيو/حزيران /2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول الحصار بسعيها لفرض إرادتها على القرار الوطني القطري.