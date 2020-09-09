شكرا لقرائتكم خبر عن غضب سعودي كبير ... ممرض سعودي يفجر غضب ورددود فعل كبيرة ... شاهد ماذا فعل داخل المستشفى ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر وسم #ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت قائمة الترند للموضوعات الاكثر تداولا في موقع التدوين المصغر تويتر. حيث تداول مغردون فيديو انتشر على نطاق واسع الساعات الأخيرة لممرض يهدي زميلته في العمل الفلبينية الجنسية هدية عبارة عن ملابس داخلية. وأثارت الهدية الغريبة استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوا سلوك الممرض بغير اللائق .

وعلق على المقطع الناشط سعيد العمري فقال ممكن البعض بيقول تصرفه غلط اتفق معه المفروض ان لا يضع نفسه في هذا الموقف حتى لا يفسره البعض في اتجاه اخر. وعلق المغرد سلطان العمري فقال: يا رب لاتجعل لنا موقف حرج.. هذا هو حسن نيه و انقلب عليه العلم. الشخص الذي يعرف مواطي قدمه ويعرف تصرفاته ويعرف الحدود ال يمزح .. فيها الله يعينه ويعوضك خير قررؤشه وسمعه ومشاكل أسرية ونفسيه الله يكون بعونه..

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ويظهر بالمقطع المتداول عبر “تيك توك” والذي رصدته الممرض السعودي بزي العمل الرسمي، يتوسط زميلاته في مُناسبةً ما، ويقوم بإهداء إحداهن ملابس داخلية وسط ضحكات وسخرية الآخرين، بينما تستعرض الممرضة على الكاميرا مقاس الملابس، وتضحك وتقول: “إنها لطيفة”.