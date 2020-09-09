شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : طبول الحرب تقرع في الخليج.. إيران تتحدى السعودية وتعلن عن سلاح فتاك يتجاوز مداه ألف كيلومتر وتتوعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إيران عن تصنيع سلاح فتاك جديد يصل مداه أكثر من ألف كيلو بما يمثل تهديدًا قويًا لدول منطقة الخليج، التي تجمعها علاقات متوترة مع الجانب الإيراني وعلى رأسها السعودية.

واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت عملاق النفط أرامكو السعودية، فيما اتهمت إيران المملكة بالضلوع وراء الحرائق المتكررة في مناطق مهمة وحساسة داخل الأراضي الإيرانية مؤخرًا..

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وقال وزير الدفاع الإيراني العميد “أمير حاتمي” إن الجمهورية الإسلامية بصدد تصنيع صواريخ مجنحة تطلق من الجو يزيد مداها عن ألف كيلومتر.



إيران تتحدى السعودية وتعلن سلاح فتاك



وفي حوار مع صحيفة “إيران”، أضاف “حاتمي” أنه “في المجال البحري توصلنا إلى تصنيع صواريخ بحرية ومضادة للقطع البحرية بمدى أكثر من ألف كيلومتر، وبرية بمدى نحو 1400 كيلومتر، وفي مجال صواريخ كروز التي تطلق من الجو.. سيصل المدى فيها قريبا إلى أكثر من ألف كم”.

وشدد الوزير على أن القدرات الصاروخية لإيران تعد “من العناصر الدفاعية المؤثرة التي يشعر العدو بالحساسية تجاهها”، في إشارة إلى السعودية وبعض دول الخليج.

وأكد أن إيران حددت أبعد مدى لصواريخها بألفي كيلومتر، وفقا للحاجات والسياسات الدفاعية للبلاد.

وتابع: “لقد ركزنا برامجنا على زيادة كمية الإنتاج والرقي بميزاتها، خاصة المناورة وتنويع الصواريخ، بما يباغت الدفاع الجوي للعدو”.

وذكر الوزير أن إيران نجحت في توفير 90% من حاجات قواتها المسلحة محليا رغم العقوبات المفروضة عليها.

ولفت إلى أن 5700 شركة من القطاع الخاص، بما فيها 655 شركة معرفية، تتعاون حاليا مع الوزارة في إنتاج أقسام وأجزاء مهمة من القطع والبنية التحتية للصناعات الدفاعية.