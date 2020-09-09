عــــاجل : الان اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة شقرة

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عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية لمحور أبين محمد النقيب ان إشتباكات اندلعت بين القوات الجنوبية ومليشيات الاخوان في جبهة شقرة . وقال النقيب أن الاشتباكات اندلعت بالقطاع الايمن وقواتنا تدك مواقع نيران العدو وتدمر عدد من آلياته.. قد يهمك ايضاُ لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

واضاف بالقول "رسمت عقدت الهرب والانكسار خارطة زمنية ليلية لخروقات مليشيات العدو الارهابي الجبان منذ فرارها المبكر مما اسمته بالفجر الجديد الى الإختباء وراء العتمة اوضح النقيب خروقات مليشيات الاخوان خلال الساعات الماضية من مساء اليوم استأنفتها المليشيات الارهابية

وكانت على النحو التالي في الساعة 6 م اطلقت نيران الدوشكا ومدفع 37 في الساعة 6 و 58 دقيقة اطلقت نيران الرشاشة في الساعة 10 م قصفت بمدفعي 37 و 23 والدوشكا في الساعة 11و 28 دقيقة اطلقت نيران مدفع 23 و 7 / 12 في هذه الاثناء تدور إشتباكات بالقطاع الايمن وقواتنا تدك مواقع نيران العدو وتدمر عدد من آلياته

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