شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : السفير البريطاني يفاجئ الجميع ويكشف عن اتفاق لوقف الهجوم الحوثي على مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على ضرورة إنهاء الهجوم الحوثي على مأرب، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" "‏اتفقت مع رئيس مجلس النواب ‎على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن، وإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، الذي أدى إلى فقدان الأرواح غير مبررة" .

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واضح أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك.

وكان البركاني أكد للسفير البريطاني أن ‏الحكومة الشرعية تواجه ضغوطاً لتجميد اتفاق ستوكهولم في ظل إصرار الحوثيين على خيار الحرب ورفض السلام، ومواصلة التصعيد العسكري.