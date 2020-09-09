شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : التحالف يؤكد تعرض السعودية لهجوم حوثي واسع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ناطق التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد تركي المالكي تعرض السعودية لهجوم حوثي جديد بطائرات مسيرة، وقال: “تم اعتراض الطائرات الحوثية المسيرة (المفخخة) وتدميرها في الاجواء”. بينما قال الحوثيون انها “اصابت اهدافها”.

وأعلنت جماعة الحوثي، فجر اليوم الاربعاء، أنها نفذت عملية هجومية جديدة واسعة باتجاه مطار ابها الدولي في المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المُسيرة، تعد الثانية على المطار نفسه خلال اقل من 24 ساعة..

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المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، قال: “إن “سلاح الجو المسير عاود استهداف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات قاصفK2 المُسيرة، استهدفت اهدافا عسكرية حساسة داخل المطار”.

وفي حين زعم أنه “كانت الاصابة دقيقة”، قال إن “”العملية الهجومية على مطار ابها تأتي في إطار حق الدفاع الطبيعي المشروع، وردا على تصعيد العدوان (التحالف) غاراته وحصاره واحتجاز سفن المشتقات النفطية”.

يذكر أن الهجوم الجديد لجماعة الحوثي على مطار أبها فجر اليوم، يأتي بعد هجوم مماثل نفذته فجر الثلاثاء، “استهدف مطار ابها الدولي بعدد من طائرات صماد3، وتسببت في تعطيل المطار لساعات” حسب تعبير العميد سريع.