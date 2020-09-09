شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة جوية لمدينة مأرب التقطها طيران الحوثي المسير ومراقبون يتحدثون عن تحول خطير في مسار المعركة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جوية لمدينة مأرب شرق اليمن قالوا بأن طيران الحوثي المسير التقطها من علو منخفض لسماء مدينة مأرب مساء اليوم الثلاثاء . وأظهرت الصورة الليلية منظر جوي عام لمدينة مأرب تزامنا مع اشتداد المعارك على مشارف المدينة والتي يستميت مقاتلو الحوثي لإسقاطها .. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed صورة جوية لمدينة مأرب التقطها طيران الحوثي

في الاثناء تحدثت أنباء عن سماع اصوات طائرات تجسسيه (يعتقد انها تتبع قوات الحوثي) تحوم في سماء وادي مارب وخصوصا فوق منطقتي كرا والعرق وابناء القبائل يطلقون النار عليها محاولة لإنزالها .



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