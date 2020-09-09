شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : طيران التحالف يقصف قوات الجيش في مارب وأنباء مجزرة جديدة بشعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في مارب، أن قوات الجيش الوطني تعرضت لغارة خاطئة جديدة من طيران التحالف، اوقعت نحو 35 شهيدا وجريحا، بينهم ضباط، في محصلة أولية، وسط تكتم كبير.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة في محافظة مارب، إن “انفجارات عنيفة دوت في جبهة ماهلية، من جهة مواقع الجيش، سمعت بعدها سيارات الاسعاف تتقاطر إلى الموقع”..

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مضيفة: “الانباء الاولية الواردة حتى الان، تتحدث عن استشهاد 16 على الاقل بينهم خمسة ضباط، وجرح 19 من منتسبي الجيش الوطني في جبهة ماهلية، جراح معظمهم خطيرة جدا”.

وتابعت: “لا تعرف بعد اسماء الشهداء والجرحى، لكن انباء غير مؤكدة تفيد باستشهاد العميد/صالح بن ناصر بحيبح المرادي في معارك رحبه بغارة خاطئة لطيران التحالف العربي”.

المصادر العسكرية، استنكرت تكرار ما يسميه التحالف “ضربات خاطئة” لقوات الجيش الوطني. معتبرة “تكرار هذه الاخطاء، استهتار بدماء وارواح اليمنيين على نحو سافر ومهين”.

ووعدت المصادر بأن تمدنا بإحصاءات دقيقة لعدد الضربات “الخاطئة” من طيران تحالف دعم الشرعية لقوات الجيش الوطني، ومحصلة عدد الشهداء والجرحى. مؤكدة “يجب أن تعرف الحقائق”.

يذكر أن مصادر عسكرية أكدت الجمعة أن “طيران التحالف استهدف قوات الشرعية بأربع غارات خلال أسبوع، اثنتان في مأرب، وواحدة في الجوف، ورابعة في أبين، موقعا عشرات الشهداء والجرحى”.