عـــاجل : مراكز الأرصاد الجوية تحذر من فيضانات غير مسبوقة في اليمن نهاية الشهر الجاري

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عدن - ياسمين التهامي - توقعت مراكز الأرصاد الجوية بدخول شرقي اليمن في حالة مدارية جديدة، مع نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت تحديثات مراكز الأرصاد، أن الحالة المناخية ستتجه إلى غرب سلطنة عمان وشرق اليمن، وصولا إلى جنوب السعودية.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ووفق التوقعات فان الحالة المدارية الجديدة قد تصل الى درجة إعصار، مع احتمال تحولها الى فيضانات غير مسبوقة، وفق توقعات غير نهائية.

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