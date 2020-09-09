شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حساسة...تاجر مخدرات انقذته نساء جميلات من قبضة الأمن بمحافظة يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشط حقوقي عن واقعة افراج محتملة لتاجر مخدرات تم ضبطه في طريقه الى عدن وبحوزته كميات من الحشيش لكن تدخل فتيات جميلات لدى الاجهزة الامنية قلب القضية راسا على عقب.

وروى الحكاية الناشط الحقوقي اكرم الشاطري قائلا: "مروج المخدرات (ح. هـ) تم القبض عليه في نقطة دوفس بتاريخ 3 سبتمبر ٢٠٢٠م ولدية عصابة ترويج ودعارة.

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وقد تم القبض عليه من قبل الحزام الامني وتم ترحيلة إلى معسكرهم في مدينة الشعب

ومن يومها اشتغلت الوساطات وبتأثير من المزز .

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يذكر ان المقبوض عليه كان بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة قادم من المهرة تقريبا إلى عدن . لكن وللأسف حرف الأمر ليعلن عن القبض عليه وبحوزته سيجارتين .

واليوم فعلا أدلى مصدر من قيادة مكافحة المخدرات في الحزام بانة ضبط وبحوزتة سيجارة حشيش وخمس حبات مخدرة .

المشكلة ليست هنا انما في المعلومات التي وصلتنا بأن يوم غداً سيطلقون سراحة،، يعني الوساطات نجحت بدلا من إحالتة إلى النيابة وتقديمة للمحاكمة،

ونحن نحذر بانة لو تم إطلاق سراحة فإننا سننشر أسماء من تواطئوا والمبالغ التي تسلموها وأسماء الوساطات والمزز التي أثرت وتؤثر على المشهد!

اخبار التغيير برس

#ملاحظة

الطريق من دوفس الى المدينة الخضراء ، إلى عدن

ومن طور الباحة الى المدينة الخضراء، إلى عدن

يعني المخدرات تاتي من المهرة عبر دوفس (نقطة الحزام) مش كلها يتم ضبطها ثم إلى المدينة الخضراء إنما تخزن هناك في #فيلا .

وتاتي من طور الباحة (نقطة للحزام ) وتخزن في الخضراء .

ثم يتم التوزيع في #عدن

الاخ صالح السيد هذة الخطوط تحت سيطرتك كأمن المنطقة مابين دوفس وطور البا حة ؟

ننتظر #التحرك