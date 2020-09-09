شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: طبيب يمني يكشف أغرب عملية جراحية بالعالم.. شخص يخفي مبلغ مالي كبير داخل بطنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب يمني عن أغرب عملية جراحية، أجراها الأطباء المصريين، الثلاثاء، استغرقت أربع ساعات ، من أجل إستخراج مبلغ مالي كبير من بطن مريض.

وقال أحد الأطباء اليمنيين المقيمين في مصر وعضو‏ لدى ‏إتحاد الطلبة اليمنيين بكلية طب القصر العيني‏، في منشور على حسابه بموقع الـ(فيس بوك)، رصده "نافذة اليمن"، أنه " بعد عملية أستمرت لمدة 4 ساعات إستطاع الأطباء في مستشفى قصر العيني إستخراج 6500 جنية من بطن مريض"..

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ما نشره الطبيب "ماجد الحمامي" على حسابه، أثار دهشة وأستغراب المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، ما دفع الكثير منهم للتأكد من صحة المعلوامت الواردة في منشوره.

ووجه الكثير من المتابعين تساؤلات للطبيب حول حقيقة الامر، وكيف استطاع ادخال هذا المبلغ بالكامل، وما الدافع من ذلك.

وأجاب الحمامي على تساؤلات الكثير بان العملية حقيقية وحصل ذلك فعلا، وأن المريض قام بابتلاع المال.

وبحسب الطبيب اليمني، فأن قيمة تكاليف العملية (7000) جنيه مصري، بينما المبلغ الذي ابتلعه الشخص (6500) جنيه.