ورد الآن : شاهد إنفجارات قوية ومرعبة تهز مدينتي خميس مشيط وأبها جنوب السعودية (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - هزت إنفجارات عنيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مدينة خميس مشيط ومدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة السعودية، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. وأفاد مغردون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي، سماع سلسلة إنفجارات عنيفة متتالية هزت مدينتي خميس مشيط وأبها عاصمة منطقة عسير.. قد يهمك ايضاُ لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكد المغردون أن الإنفجارات القوية والمرعبة في خميس مشيط وأبها ناجمة عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية. وتداول ناشطين سعوديين على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه للحظة الإنفجارات العنيفة التي ضربت اليوم مدينة خميس مشيط جنوب المملكة السعودية.

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