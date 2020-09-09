شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : بالتزامن مع طرق الحوثيين ابواب مارب .. تمرد عسكري في اللواء 114 بصرواح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عن حدوث انقلاب وتمرد باحدى الالوية التايعة لقوات هادي في صرواح بالتزامن مع اقتراب الحوثيين من المدينة وطرق اخر مديرياتها من الجنوب.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed واكدت المصادر ان انقلاب عسكري حدث في اللواء 114 ضد قائد اللواء العميد عمار الجايفي الذي منع من دخول اللواء. واشارت المصادر الى تمرد اللواء زاد من احتقانه استئثار قائد اللواء بمخصصات مالية صرفها التحالف لمنتسبي اللواء 114 لنفسه والتي تقدرب 1000 سعودي لكل فرد باللواء. ورفض جنود اللواء دخول قائد المعسكر مقر اللواء وهددوا باخلاءه مالم يتم صرف مستحقاتهم كاملة كما طالبوا باقالة الجايفي من قيادة الواء.

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