شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. الشاعر الماربي المجنون الذي تنبأ قبل خمسة أعوام بدخول الحوثيين مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من قصيدة للشاعر الماربي الذي يتهم بالجنون “عامر التام المرادي”، القاها قبل خمسة أعوام، وتحديدا في العام 2015.

وتضمنت القصيدة تنبؤات الشاعر بأحداث كثيرة تشهدها محافظة مارب حاليا ابرزها:

ـ دخول قوات الحوثي الى قبيلة مراد..

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ـ وصول المعارك لمنطقة الصدارة بمديرية رحبة، ووصفها وصف دقيق وأشار إلى إطلاق شعار الصرخة التابع للحوثيين من داخل منطقة الصدارة، واعتبرها بداية المعركة لدخول الحوثيين مدينة مارب.

كما تضمن الفيديو تنبؤات بأحداث كثيرة ومثيرة تتناولها وسائل الإعلام حاليا رغم أن القصيدة منذ أكثر من خمسة أعوام.