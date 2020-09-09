شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسام الخرباش

برعاية محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان..

دُّشِّن اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020م في مدينة تعز وتحديداً بمديرية القاهرة؛ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي تموله الندوة العالمية للشباب الإسلامي WAMY – مكتب اليمن، وتنفِّذه مؤسسة معكم التنموية mdf..

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ويشمل المشروع رفع وإزالة المخلفات، وعمليات الرش الضبابي، وتوزيع الناموسيات، وتوزيع الأدوية الخاصة بالحميات على المراكز الصحية (مركز الوحدة الصحي، ومركز 14 أكتوبر الصحي) في مديرية القاهرة.



وفي التدشين نوّهت الدكتورة/ إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية إلى الوضع الصحي في المحافظة في ظل انتشار الأوبئة والحميات وضرورة تكاتف الجميع لمكافحة مسببات هذه الأمراض وخاصة في مديرية القاهرة التي تأتي على قائمة المديريات الأكثر إصابة بالوباء، وبدورها شكرت الدكتورة/ إيلان الندوة العالمية على تنفيذ هذا المشروع الهام في هذه الظروف، وضرورة مكافحة فيروس حمى الضنك المنتشر في المدينة، داعيةً كل المنظمات إلى مزيد من الجهود لحماية السكان من هذه الأوبئة الفتاكة.



وأكد مدير عام صندوق النظافة والتحسين أن هذا المشروع سيسهم في رفع المخلفات والحفاظ على البيئة وإزالة الأسباب المؤدية لانتشار الوباء، شاكراً جهود الندوة ومؤسسة معكم التنموية mdf على دورهما في هذا المشروع والتنسيق المُسبق مع السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين والذي كان مثمراً إلى حدٍ كبير.



وقد وجه الأخ/ ياسر الفُتيني المدير التنفيذي لمؤسسة معكم التنموية mdf عظيم الشكر للندوة العالمية للشباب الإسلامي WAMY مُثمِّناً دورها الإغاثي والتنموي في اليمن، شاكراً السلطة المحلية على حضورها وتعاونها لإنجاز هذا العمل.

حضر حفل التدشين منسق المشاريع في مكتب الندوة العالمية للشباب الاسلامي بتعز، والدكتورة/ إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، والأستاذ/ عبدالله جسار مدير عام صندوق النظافة والتحسين، والأستاذ/ عبده علي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ/ نجيب الشاذلي نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، والأستاذ/ أحمد علي جامل مدير عام مديرية القاهرة، والأستاذ/ عبدالملك أمين .. أمين عام مديرية القاهرة، والدكتور/ رشاد المخلافي نائب مدير عام مكتب الصحة بمديرية القاهرة.