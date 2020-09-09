شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي في مراد يفتح النار على سلطات مارب ويكشف عن قيام القيادات السياسية والعسكرية في المدينة بترحيل عوائلهم إلى خارج المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مصدر قبلي في مراد سلطات مارب بخيانة القبائل وهدد باتخاذ القبائل خطوات مفاجئة للشرعية والتحالف. واتهم شيخ قبلي بارز في مراد طلب التحفظ على اسمه قيادات السلطة العسكرية والامنية والسياسية في مارب بترحيل اسرهم وعوائلهم الى خارج محافظة مارب ، استعدادا للهروب استباقا لوصول قوات الحوثي.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ووصفهم بالجبن والضعف والانهزام كونهم تعودوا الهروب والتضحية بالاخرين من ابناء المنطقة.



وخاطب القيادات العسكرية: كونوا رجالا في مواجهة العدو واثبتوا ، وان لم تفعلوا فان القبائل واصحاب الارض سيتدبرون امرهم ويتجهون للاتفاق مع الحوثي كما حدث في اكثر من منطقة حين شعروا بالخذلان منكم .. وحين يحدث هذا فلوموا الجبناء والهاربين من القيادات ولا تلوموا القبائل .



واضاف: لا تشعلوا الحرب ثم تخرجوا عوائلكم سرا الى مناطق اخرى وتجهزوا انفسكم للهروب وترك ابناء القبائل يواجهون مصيرهم

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