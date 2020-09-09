عــــاجل : فلكي يمني يطلق تحذير خطير وهذا ما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني محمد عياش اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على 16 محافظة خلال الـ72 الساعة القادمة. وأوضح عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن المحافظات التي ستهطل عليها الأمطار الرعدية هي صنعاء، ذمار، عمران ، المحويت ، حجة ، صعدة ، ريمة ، إب ، تعز ، الضالع ، مأرب ، البيضاء ، شبوة ، أبين ، لحج ، الحديدة.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في أحدث نشراته هطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية.

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