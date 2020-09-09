شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : قيادة التحالف تصدر بياناً عاجلاً حول اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن. وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف "تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.

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