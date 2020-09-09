شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يستعيد زمام المبادرة ويقلب موازين المعركة في مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرات الحوثيين في عملية وقصف لقواته بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجيش الوطني نصب كميناً محكماً للحوثيين في مديرية ماهلية جنوبي مأرب".

وأكد "مقتل أكثر من 25 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين في الكمين"، مشيرا إلى "إعطاب مدفعية الجيش آليتين للحوثيين كانتا تحملان أسلحة وذخائر".

في السياق نفسه، "استهدف طيران التحالف، بغارة جوية، عربة بي إم بي وثلاث آليات للحوثيين في جبهة ماهلية، أسفرت عن مقتل من كانوا على متنها".

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في سياق متصل، أحرزت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء تقدمات ميدانية جديدة في جبهة المخدرة شمالي محافظة مأرب.

وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" فقد تمكنت القوات الحكومية خلال المواجهات العنيفة من تحرير واستعادة عدد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين .

وقال المصدر إن العشرات من العناصر التابعة للحوثيين سلموا أنفسهم بعد محاصرتهم في أحد المواقع العسكرية الإستراتيجية، التي تم تحريرها على يد قوات الجيش والمقاومة صباح اليوم.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من تحرير واستعادة مواقع عسكرية في جبهة المخدرة شمالي محافظة مأرب بعد معارك عنيفة خاضتها لليوم الخامس على التوالي.

تشهد محافظة مارب معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين منذ أسابيع عقب شن الأخيرة هجوماً واسعاً للسيطرة على المحافظة النفطية.