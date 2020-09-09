شكرا لبحثكم عن خبر "الحاج"يكشف سبب إغلاق الحوثيين مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قال أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني والصحفي التابع للحوثيين إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من تعليق رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء هو موقف تصعيدي بسبب لامبالاة الأمم المتحدة بالوضع الإنساني في صنعاء وخاصة بالمحافظات الشمالية التي تديرها الجماعة، حد قوله.

وأوضح الحاج أن "الرحلات الإنسانية لا يمكن إطلاق وصفها هذا بشكل عام فهي كانت رحلة وحيدة أقلت قرابة ثلاثين مريضا كان معظمهم من الأطفال، وذلك حسب الاتفاق الأخير الذي اشترطت فيه الجماعة رفع الحصار عن مطار صنعاء".

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وقال الحاج إن "جماعة الحوثي أوقفت استقبال رحلات الأمم المتحدة في سبيل إتاحة الفرصة أمام رحلات جوية بالمثل تقل المرضى اليمنيين الذين لا علاج لهم سوى في الخارج نظرا لعدم توفر علاج لهذه الأمراض المزمنة داخل اليمن.

وأعلنت الجماعة تعليق جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية لمطار صنعاء الدولي ابتداء من الأربعاء، بسبب نفاد الوقود.حد قولها.

وأضافت أن "قرار الإغلاق لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان".