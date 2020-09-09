إنتشار أمني واسع في شوارع المكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، إنتشار أمني واسع، وذلك في إطار جهود تأمين المدينة. وقالت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن حضرموت أن : قيادة الدوريات وأمن الطرق، حركت دوريات ليليلة وصباحيه ثابتة ومتحركة وراجلة لتأمين المدينة بشوارعها وساحاتها ومؤسساتها الحيوية والعامة والتجمعات السكانية. وصرح مصدر أمني إن هذه الجولات للدوريات تهدف للحفاظ على أمن وسلامة الوطن و المواطن والحد من انتشار الجرمية وسرعة ضبط الجناة . وأضاف ” قائلاً إنه” رغم قلة الامكانيات ولكن بعزائم الرجال تواصل العناصر الأمنية عملها على أكمل وجه” وطالب المواطنين بالتعاون مع عناصر الأجهزة الأمنية والمساهمة في استتباب الأمن .

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