شكرا لبحثكم عن خبر إصابة قائد عسكري بارز في الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية، إصابة قائد اللواء 143 مشاه، العميد الركن ذياب القبلي نمران، خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن، العميد الركن ذياب القبلي نمران قائد اللواء 143 مشاه، اصيب إصابة خفيفه في المواجهات الدائرة مع الحوثيين في أطراف مديرية "رحبة" المحاذية لمديرية ماهلية جنوب المحافظة.

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وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش إنها نفذت كمين ناجح أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من ميلشيات الحوثي في جبهة "مأهيلية".

وبحسب ما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مدفعية الجيش أحرقت طقمين للمليشيات كانت تحمل الأسلحة والذخائر".

كما استهدف طيران التحالف بغارة جوية، عربة bmb وثلاثة أطقم لمليشيات الحوثي في ذات الجبهة ومقتل من كانوا على متنها".