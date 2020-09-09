شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تنفذ أكثر من 20 غارة لقطع وتدمير إمدادات المليشيا الحوثية في مارب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 20 غارة تم خلالها قطع وتدمير إمدادات المليشيا الحوثية في محافظة مارب والتي باتت فيها العربات العائدة بجثث المليشيا تفوق أعداد التعزيزات الحوثية .

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة رصدها المشهد اليمني اليوم الثلاثاء ان مقاتلات التحالف العربي نفذت أكثر من 20 غارة تم خلالها قطع وتدمير إمدادات المليشيا في محافظة مارب والتي ينتحر على أطرافها المقاتلين الحوثيين .

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وأضافت المصادر أن 15 غارة نفذتها المقاتلات على مديرية ماهلية و5 غارات أخرى على مديرية رحبة تم خلالها قصف عربات عسكرية حوثية محملة بعدد من العناصر التابعة لها لدعم جبهاتها في مارب .

وأكدت المصادر أن الحوثيين باتوا أكثر ضعفا بعد قرب نفاذ مخزونهم البشري على وقع قصف الطيران وضربات أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل على الأرض .

هذا وكشفت مصادر عسكرية وميدانية أن الحوثيين سحبوا عدد كبير من عناصرها من أكثر من جبهة في محاولة مستمية لإسقاط مارب وهو ما جعل المليشيا توصف بنمر من ورق وخاصة في حال فتح جميع الجبهات ضد المليشيا .