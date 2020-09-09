شكرا لمتابعة خبر عن مسلحين بلباس مدني يضربوه بأعقاب البنادق ووجهوا شتائم للسعودية الاعتداء على مراسل التلفزيون السعودي في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، إن مسلحين بلباس مدني اعتدوا على صحفي يعمل مراسلاً لوسيلة إعلام سعودية عقب اعتراض سيارته شرقي العاصمة المؤقتة للبلاد قبل أن يغادروا عقب الواقعة.

ونقل المصدر أونلاين عن المصادر قولها؛ إن مسلحين على متن مركبة نوعشاص اعترضوا الصحفي مروان نبيل وأجبروه على النزول من السيارة وقاموا بضربه بأعقاب البنادق ثم وجهوا سباب وشتائم للسعودية التي يعمل مروان مراسلًا لتلفزيونها الرسمي قبل أن يغادروا إلى جهة غير معلومة.

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ولم يصدر الصحفي الذي تعرض للإعتداء أي توضيحات حتى الآن بشأن هوية المسلحين أو دوافعهم خلف الاعتداء عليه لكنه حمل السلطات في مدينة عدن المسؤولية في تصريح له لأحد المواقع المحلية.

وخلال الخمسة أعوام الأخيرة تعرض العشرات من الصحفيين في مدينة عدن لعمليات اعتداء وتضييق من قبل القوات الأمنية ومسلحين يرجح أنهم مجندون في بعض الأجهزة الأمنية، فيما شهدت المدينة عملية إغتيال واحدة أستهدفت الصحفي نبيل القعيطي مصور وكالة الصحافة الفرنسية قرب منزله مطلع يونيو الماضي.